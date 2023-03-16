Аксенов сообщил о продолжении работ по созданию линии обороны в Крыму

На полуострове усилены меры безопасности по всем направлениям, отметил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Большое количество людей и техники принимают участие в строительстве оборонительной линии в Крыму. Работы ведутся с использованием передового опыта в этой сфере, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Работы [по созданию оборонительной линии] идут по плану. На строительстве занято достаточно большое количество людей и техники, оно ведется с использованием передового опыта в этой сфере. Понятно, что раскрывать подробности мы сейчас не можем. Скажу только, что поручение президента будет выполнено и крымчане могут быть уверены: полуостров под надежной защитой. Люди все понимают, поэтому никакого недовольства в связи со строительством нет и быть не может. Конечно, надеемся, что все эти оборонительные сооружения не пригодятся, но, как говорят, береженого бог бережет", - сказал Аксенов.

Он добавил, что в настоящее время на полуострове усилены меры безопасности по всем направлениям. При этом дополнительные меры приняты для критически важных объектов и социальной инфраструктуры, также особое внимание уделяется безопасности Крымского моста.

Комментируя возможное нападение со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), Аксенов напомнил о таких попытках в прошлом. "В 2016 году в Крым уже пыталась проникнуть украинская ДРГ. Но сегодня наш регион не граничит напрямую с Украиной. Тем не менее повторюсь: все необходимые меры безопасности принимаются, все варианты просчитываются. Наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз", - констатировал глава Крыма.

В ноябре 2022 года Аксенов сообщал, что власти Крыма контролируют ведущиеся на полуострове фортификационные работы. При этом после завершения специальной военной операции по линиям обороны планируется организовать проведение экскурсий.