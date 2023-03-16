В Росгидромете сообщили, что паводок в Приморье начнется раньше обычного

По прогнозам, уровень воды в реках может превысить норму на 0,5-1,1 м

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Вскрытие рек Приморского края в текущем году начнется в третьей декаде марта на 3-10 дней раньше средних многолетних сроков, следует из опубликованной в четверг Росгидрометом справки об ожидаемом характере весеннего половодья в России. Ожидается, что максимальные уровни рек в Приморье будут выше обычного на 0,5-1,1 м.

"В третьей декаде марта - первой декаде апреля на 3-10 дней раньше средних многолетних сроков ожидается вскрытие рек Приморского края. Выше нормы максимальные уровни весеннего половодья ожидаются <…> на реках Приморского края (на 0,5-1,1 м)", - говорится в прогнозе.

Уточняется, что на территории Приморского края запасы воды в снежном покрове превышают норму на большей части центральных и северных районов на 5-30%, местами в восточных районах - в несколько раз. К югу территории снегозапас уменьшается, достигая наименьших значений на юге края - около 65% среднемноголетних значений.

В конце прошлой недели в Приморском крае прошли сильные снегопады, в 13 муниципалитетах выпало больше месячной нормы осадков, в основном на юге края. Из-за аварии в непогоду без света временно остались все населенные пункты Хасанского района с населением 30 тыс. человек. Прокуроры пострадавших от снегопадов территорий Приморья провели проверки работ по ликвидации последствий стихии, выявлено больше 200 нарушений.

Приморье находится в зоне рискованного земледелия. Почти ежегодно в крае происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. Последний сильный паводок край пережил в октябре 2022 года.