В Якутии на международном чемпионате по оленеводству собрались 130 участников

Они прибыли из 14 регионов России, Монголии и КНР

НЕРЮНГРИ, 16 марта. /ТАСС/. Первый международный чемпионат по традиционному оленеводству, который проходит в Нерюнгринском районе Якутии, собрал 130 человек. Для участия в соревнованиях они прибыли из более чем 10 регионов России, а также из Монголии и КНР, сообщила в четверг ТАСС руководитель отдела по делам народов Севера, правовой и этнологической экспертизы Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Екатерина Лебедева.

"Для участия в соревнованиях в Нерюнгринский район прибыли 130 человек из Монголии, КНР и 14 регионов России, в том числе районов нашей республики. Также собственную команду выставила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Первые состязания начинаются 16 марта с прыжков через нарты и метания аркана среди мужчин и женщин", - сообщила Лебедева.

В следующие дни чемпионата запланированы эстафеты, гонки на оленьих упряжках, ловля оленей. Также будет оцениваться мастерство по арктическим компетенциям - разведению костра в зимних условиях, приготовлению ухи на костре, выделке камусов, обустройству оленеводческой стоянки и др.

Чемпионат пройдет на нескольких локациях - в городе Нерюнгри и селе Иенгра. "Всего чемпионат привлек свыше 350 человек - это участники, эксперты, судьи, представители СМИ", - уточнила руководитель отдела.

В ходе чемпионата с 15 по 19 марта состоится несколько мероприятий. Так, в четверг и пятницу запланирована международная конференция "Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике", которая завершится пленарным заседанием. Кроме того, в программу включены внеочередное заседание правления ассоциации "Оленеводы мира" и презентация проекта строительства этно-туристического комплекса "Уникальная Иенгра". Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства - Фонд Росконгресс.