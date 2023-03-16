В Хабаровском крае выпало до двух месячных норм осадков

По прогнозам, в регионе ожидаются метель и ветер до 25 м/с

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Циклоны принесли снегопады на территорию Хабаровского края, за несколько дней в регионе выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре в четверг.

"В Хабаровске выпало до 40 мм осадков при норме 23 мм. По остальной территории выпало от 16 до 45 мм осадков, то есть от полутора до двух месячных норм", - сказали в Гидрометцентре. В отдельных районах отмечались сильные и очень сильные снегопады. Такие прошли в Нанайском районе и в районе имени Лазо. Фиксировалось до 25 мм осадков за 12 часов.

По прогнозам синоптиков, влияние пришедшего в регион накануне циклона сохранится еще в течение суток 16 марта. Он будет сопровождаться выпадением осадков различной интенсивности и усилением ветра. В центральных и южных районах с учетом слабо отрицательных температур возможен мокрый снег, а в северных районах ожидаются снег, метель и усиление ветра на побережье Охотского моря до 20-25 м/с. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах, говорится в распространенном сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Второй циклон оказался менее интенсивным, чем первый, однако обстановка на дорогах все еще сложная. На отдельных участках трасс продолжается дежурство подразделений МЧС. При необходимости они оказывают помощь автомобилистам. Сейчас по-прежнему остается ограниченным проезд для большегрузов и пассажирских автобусов на участках дороги между селом Лидога и поселком Ванино и на подъезде к Комсомольску-на-Амуре.

В Дальневосточном Гидрометцентре ТАСС сообщили, что до конца месяца сильных циклонов в регионе больше не ждут. Начиная с выходных в крае начнется потепление. Ночные температуры будут около минус 2 - 0 градусов, дневные будут подниматься до плюс 8 - 10 градусов.

Хабаровский край на этой неделе оказался под влиянием двух циклонов. Из-за метели было нарушено авиасообщение, закрывались аэропорты, вводились ограничения для движения автобусов и большегрузов, отмечались перебои с электроснабжением в поселениях.