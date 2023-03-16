В аэропорту Южно-Сахалинска отменили несколько рейсов

Меру приняли из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Зональным (центральная часть Сахалина), а также Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край) в четверг утром отменены из-за непогоды, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы на сегодня отменены", - сказали в аэропорту. Три рейса в Комсомольск-на-Амуре отложили до 17 марта. Два рейса в Зональное перенесены на 18 марта. В связи с этим откладываются и обратные рейсы из этих пунктов до Южно-Сахалинска.

Ранее ТАСС сообщал, что рейсы между Южно-Сахалинском и Зональным, а также Комсомольском-на-Амуре отменяются уже со вторника из-за непогоды в центральной части Сахалина и в Хабаровском крае. В Южно-Сахалинске пасмурная погода, идет снег, ветра нет. Температура воздуха - плюс 2 градуса.

Количество ожидающих пассажиров не уточняется. В предоставлении гостиницы и питании никто не нуждается.