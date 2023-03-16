В Якутии молодежь коренных малочисленных народов посетила народное собрание

В программе мероприятия - тренинги, спецкурс, выставка и концерты

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. В четверг начал свою работу IX суглан (народное собрание) молодежи коренных малочисленных народов Севера Республики Саха Якутия, сообщила ТАСС заместитель главы Оленекского района региона по социальным вопросам Туйара Павлова.

"С 9:00 (03:00 мск) начал работу IX молодежный суглан коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Принимать участие будет около 70 человек. Это самая яркая молодежь коренных малочисленных народов Севера", - сказала Павлова.

Кроме того, среди участников - молодые оленеводы. Участники прибыли из Алданского, Анабарского, Кобяйского, Момского, Нижнеколымского, Жиганского, Среднеколымского, Оленекского и Эвено-Бытантайского районов.

В программу включены тренинги, спецкурс, выставка и концерты, заработает площадка по предпринимательству и туризму. "В ходе суглана у нас пройдут круглые столы, где будут обсуждаться вопросы и проблемы, которые стоят перед арктическими районами. В основном это оленеводство, традиционные отрасли, охотничий промысел, рыболовство и оленеводство, а также развитие арктических районов", - рассказала ТАСС заместитель председателя районного совета депутатов "Суглан" в Оленекском районе Марина Николаева.

В ходе суглана пройдут соревнования среди молодых оленеводов из различных районов Якутии. Кроме того, одним из наиболее захватывающих мероприятий станет традиционный слет оленеводов Оленекского района. В этом году он пройдет 19 марта. Главным состязанием станет гонка на упряжках на двух оленях на 10 км для мужчин, где приз составит 1 млн рублей. Для женщин и детей также проведут гонки на 5 км, состоятся соревнования по верховой езде и метанию аркана.