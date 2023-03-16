В Крыму предложили назначить для новых регионов курирующего вице-премьера

По мнению председателя Госсовета республики Владимира Константинова, такой руководитель должен входить в федеральное правительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новые регионы России нуждаются в федеральной структуре власти по типу существовавшего после 2014 года Крымского федерального округа, но в зависимости от полномочий такую роль может выполнять один из вице-премьеров Правительства РФ. Такое мнение в четверг высказал ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Нужна структура, федеральный округ, но все будет зависеть от полномочий, от руководителя. Это может быть и министерство, или вице-премьер курирующий. Такая формула более рациональная", - сказал Константинов, отвечая на вопрос ТАСС, нужно ли создавать для новых регионов структуру по типу министерства по делам Крыма или Крымского федерального округа.

Он пояснил, что в Крыму после воссоединения с Россией был сформирован федеральный округ. "Мы все вопросы решали очень быстро, моментально, иногда ночью. И самое важное, были полномочия переходного периода. Мы не потеряли ни одного предприятия. Уже в четвертом квартале 2014 года наша экономика дала рост, мы не допустили безработицы. В первые полгода избавились от гривны, хотя первоначально предусматривалось чуть ли не пять лет. Выдали к концу 2014 года паспорта большинству населения. Провели выборы. Но у нас был парламент, была команда", - отметил Константинов.

По его мнению, руководитель структуры, которая будет управлять новыми регионами, должен входить в федеральное правительство. "Потому что очень много вопросов именно на том уровне. Нужны полномочия для решения вопросов и принятия быстрых решений. Чтобы не остановилось ни одно предприятие. Чтобы быстро запускались общественные организации. Все надо делать динамично, чтобы не было зависаний, чтобы люди ощущали в полном смысле власть", - считает Константинов.

Константинов в феврале заявлял, что вопрос создания федерального округа для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей назрел, затягивать с этим нет смысла.