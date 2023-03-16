В Хабаровском крае перенесли несколько авиарейсов

Меру приняли из-за метели

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Вылеты самолетов в несколько населенных пунктов Хабаровского края задерживаются из-за метели. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" в четверг.

"Рейсы 469 и 470 из Хабаровска в Богородское за 16 марта перенесены на 17 марта. Рейсы 417 и 418 из Хабаровска в Чумикан и обратно за 16 марта переносятся на 17 марта", - говорится в опубликованном сообщении.

Также на пятницу перенесены рейсы по маршруту Хабаровск - Аян - Нелькан, самолеты задерживаются из-за сложных условий для полета в Аяне: снег, видимость 500 м. На субботу из-за низкой облачности и снега перенесены вылеты из Хабаровска в Чегдомын.

Закрытыми в настоящее время остаются аэропорт Комсомольска-на-Амуре и аэродром Чегдомына. Проводится расчистка взлетно-посадочных полос.

Хабаровский край на этой неделе оказался под влиянием двух циклонов. Выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Закрыты несколько дорог, отмечались небольшие перебои с подачей электричества в поселениях. Влияние циклона, пришедшего в регион накануне, сохранится в течение суток. Прогнозируется выпадение осадков различной интенсивности и усиление ветра. В центральных и южных районах с учетом слабо отрицательных температур возможен мокрый снег, а в северных районах ожидаются снег, метель и усиление ветра на побережье Охотского моря до 20-25 м/с. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах.