Жителям дома в Чите после взрыва газа сделают перерасчет платы за коммунальные услуги

В частности, жильцам первого и второго подъезда не будут начисляться платежи в период их эвакуации

ТАСС, 16 марта. Ресурсоснабжающие организации сделают перерасчет платы за коммунальные услуги для жителей дома в поселке Антипиха в Чите, где 9 марта произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили журналистам в четверг в правительстве Забайкальского края.

"Читаэнергосбыт", "Водоканал-Чита", "ЗабТЭК" и управляющая компания "Успех" приняли решение провести перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) жильцам дома, эвакуированным после взрыва газа", - говорится в распространенном сообщении.

Плата за ЖКУ за период с 9 по 12 марта будет пересчитана всем жителям третьего и четвертого подъездов, чьи квартиры не оборудованы индивидуальными приборами учета. Жителям первого и второго подъезда плата начисляться не будет в период их эвакуации.

Из-за частичного обрушения межэтажных перекрытий повреждено более 10 квартир в первом и втором подъездах. "Жителей временно расселили, начисление коммунальных платежей с 1 по 28 квартиру полностью приостановили. Жильцам третьего и четвертого подъездов после обследования дома с 12 марта разрешили вернуться в свои квартиры", - отметили в пресс-службе регионального правительства.