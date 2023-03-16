Спикер парламента Крыма: за девять лет в республике не пожалели о воссоединении с Россией

За это время инфраструктура региона существенно улучшилась, отметил Владимир Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Жители Крыма за девять лет не изменили мнения о выборе, сделанном на референдуме о воссоединении с Россией, поэтому проблемы статуса полуострова фактически не существует, сообщил в четверг ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Я считаю, что признание статуса Крыма фактически уже состоялось. Прошло девять лет, и за это время народ полуострова не изменил своего мнения. Так что в реальной политике проблемы Крыма не существует. Она есть только в голове президента Украины Владимира Зеленского и его сподвижников", - сказал Константинов.

Спикер крымского Госсовета напомнил, что являлся высшим должностным лицом республики в период нахождения полуострова в составе Украины, поэтому хорошо знал положение дел в экономике и социальной сфере. За девять лет инфраструктура региона существенно улучшилась, отметил он. "Сегодня с крымчанами если поговорить, ни один не пожалел о том выборе. Ни одного дня я не пожалел о воссоединении Крыма с Россией. И то, что мы сегодня проходим со спецоперацией - это часть начавшегося в 2014 году пути. Считаю, что девять лет назад мы сделали все правильно. Крым показал и новым регионам пример, как это делать", - сказал Константинов.

Официальный Запад не меняет свою политику в отношении Крыма, уточнил он. "Депутаты европейские были у нас на полуострове. Депутаты французского парламента три раза приезжали. На реальную политику это не влияет. Парламентарии сами удивлялись, почему Запад не признает, что мы все сделали правильно. Они не понимают всех пружин политики, частью которой сами являются", - отметил Константинов.

По его мнению, визиты иностранных делегаций позволили прорвать информационную блокаду, которую Киев пытался организовать для полуострова. "Кто хотел услышать и увидеть, все услышал и увидел. В США, Норвегии, Германии, Франции выходили печатные материалы о Крыме. На простых людей это влияет, и атмосфера меняется", - считает Константинов.

На фоне политического кризиса и госпереворота в Киеве девять лет назад Крым и Севастополь приняли решение выйти из состава Украины. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. Несмотря на это, киевские власти и страны Запада отказываются признавать выбор жителей региона.