16 марта, 03:39,
обновлено 16 марта, 03:54
Единый день голосования

Дату выборов нового главы Чукотки назначат в июне

Они пройдут в единый день голосования 10 сентября

ТАСС, 16 марта. Дума Чукотки на заседании в июне назначит на единый день голосования 10 сентября выборы главы региона, сообщила ТАСС в четверг председатель региональной Думы Валентина Рудченко.

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"Мы назначаем дату выборов в соответствии с единым днем голосования, единый день голосования у нас будет 10 сентября. <...> У нас планируется сессия 9 июня для назначения даты выборов на 10 сентября", - сообщила Рудченко.

Она уточнила, что работа окружной Думы продолжится в прежнем режиме. В то же время, по ее словам, будет подготовлено распоряжение об отставке действующего правительства. "Все будут переведены [в статус] исполняющих обязанности", - сообщила собеседница. Она отметила, что соответствующий документ будет действовать от даты отставки губернатора, то есть с 15 марта, когда с поста по собственному желанию ушел Роман Копин.

По ее словам, Владислав Кузнецов вряд ли прибудет в регион в ближайшие два дня. "Я думаю, что Владиславу Гарьевичу нужно будет время, чтобы добраться сюда. Из Москвы один раз в неделю сейчас самолет летает, <...> можно через Хабаровск, тоже один раз в неделю летает самолет, через Владивосток один раз в неделю", - сказала Рудченко.

15 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа (АО) Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКопин, Роман ВалентиновичРоссияЕдиный день голосованияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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