Дату выборов нового главы Чукотки назначат в июне

Они пройдут в единый день голосования 10 сентября

ТАСС, 16 марта. Дума Чукотки на заседании в июне назначит на единый день голосования 10 сентября выборы главы региона, сообщила ТАСС в четверг председатель региональной Думы Валентина Рудченко.

"Мы назначаем дату выборов в соответствии с единым днем голосования, единый день голосования у нас будет 10 сентября. <...> У нас планируется сессия 9 июня для назначения даты выборов на 10 сентября", - сообщила Рудченко.

Она уточнила, что работа окружной Думы продолжится в прежнем режиме. В то же время, по ее словам, будет подготовлено распоряжение об отставке действующего правительства. "Все будут переведены [в статус] исполняющих обязанности", - сообщила собеседница. Она отметила, что соответствующий документ будет действовать от даты отставки губернатора, то есть с 15 марта, когда с поста по собственному желанию ушел Роман Копин.

По ее словам, Владислав Кузнецов вряд ли прибудет в регион в ближайшие два дня. "Я думаю, что Владиславу Гарьевичу нужно будет время, чтобы добраться сюда. Из Москвы один раз в неделю сейчас самолет летает, <...> можно через Хабаровск, тоже один раз в неделю летает самолет, через Владивосток один раз в неделю", - сказала Рудченко.

15 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа (АО) Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики.