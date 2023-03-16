В Красноярском крае из-за африканской чумы свиней ввели карантин

На территории Минусинского района зарегистрировали очаг заболевания

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) введен на отдельных территориях Минусинского района Красноярского края. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"На территории Минусинского района зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. В связи с этим на отдельных территориях района был введен карантин", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в середине марта поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалисты отобрали пробы патологического материала и установили диагноз - АЧС. "В настоящее время на территории Минусинского района проводятся мероприятия по локализации вируса африканской чумы свиней", - сообщили в пресс-службе.

Карантин будет действовать до 14 апреля 2023 года. Нельзя вывозить продукцию животноводства и растениеводства, организовывать ярмарки. "При подозрении на заболевание животных необходимо в срочном порядке обращаться в районные отделы ветеринарии и обособленные подразделения Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю", - пояснили в региональном Россельхознадзоре.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.