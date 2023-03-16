В музейно-выставочном комплексе под Симферополем отразят события Крымской весны

В экспозиции будут представлены периоды до вхождения Крыма в состав Российской империи, события екатерининских времен и следующих эпох

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. События, произошедшие в Крыму девять лет назад во время Крымской весны, отразят в экспозиции музейно-выставочного комплекса, который возводится на месте нацистского концлагеря на территории совхоза "Красный" под Симферополем, сообщил в четверг ТАСС председатель госсовета республики Владимир Константинов.

"Условное название нашего проекта - "Крым в войне". В части этой экспозиции мы хотим разместить всю историю Крыма, которая очень интересна для общего понимания пути полуострова. Многие не понимают, что такое Крымская весна, думают, что пришли вооруженные силы и все сделали. Почему тогда раньше не сделали? Да потому что это был выбор людей, процесс очень сложный. И в экспозиции мы покажем, как народ Крыма прошел этот исторический путь и пришел к референдуму", - сказал Константинов.

По его словам, в экспозиции будут отражены периоды до вхождения Крыма в состав Российской империи 240 лет назад, события екатерининских времен и следующих эпох.

Константинов 15 ноября 2022 года на заседании организационного комитета "Победа" сообщил президенту России Владимиру Путину о начале работы над концепцией третьей очереди мемориала в "Красном". Проект строительства президент поддержал и пообещал помочь сделать все, чтобы реализовать этот проект. Глава государства поручил до 30 июня 2023 года проработать вопрос финансирования строительства мемориала. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Крыма Сергей Аксенов. Ожидается, что строительство займет два-три года.