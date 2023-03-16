В конкурсе студенческих экспедиций победил проект о влиянии туризма на природу Крыма

Его подготовили студенты Севастопольского государственного университета

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Проект Севастопольского государственного университета (СевГУ) "Крымская палитра", изучающий влияние туристического потока на природные объекты массового туризма Крыма, победил в конкурсе студенческих экспедиций в рамках всероссийской программы "Открываем Россию заново". Об этом сообщила ТАСС одна из создателей проекта, доцент кафедры "Менеджмент и бизнес-аналитика" СевГУ, руководитель Центра оценки компетенций (ЦОК) Оксана Черных.

"Наш проект "Крымская палитра" победил в конкурсе "Открываем Россию заново". Это была непростая задача, но мы надеялись и верили, что наша заявка будет одобрена экспертным советом. Это результат огромной совместной работы с командой студентов - амбассадоров Центра компетенций", - отметила Черных. - Одно из направлений в номинации конкурса "Большое приключение" - это развитие территорий и урбанистика. Мы делаем акцент на развитии территории, на изучении инфраструктуры озера Сасык-Сиваш, на изучении структуры лавандового поля агрофирмы "Тургеневская", объектов Девичьего озера и горы Мангуп".

В рамках экспедиции команда посетит несколько районов республики Крым и займется оценкой влияния на них туристического потока. "В локациях конкурсантов никто не ограничивал, но мы старались выбрать самое интересное", - добавила Черных.

Как пояснила доцент, цель проекта - найти ответ на следующие вопросы: как отдых туристов сказывается на экосистемах Крыма, а также как совместить сохранение экобаланса природных объектов и популяризацию ответственного туризма. "Основной месседж проекта - развитие тех территорий и привлечение внимания к тем территориям, которые еще не до конца благоустроены, не полностью изучены. Мы будем отображать их на карте и делать обзор до нашего изучения, а также предлагать рекомендации и то, что может стать после", - добавила руководитель ЦОК СевГУ.

Как отметила Черных, для создания проекта было специально проведено обучение команды - членов ассоциации "Амбассадоров Центра Компетенций ". Далее будут приглашены экологи из разных регионов России.

Студенческие экспедиции

Студенческие экспедиции пройдут с апреля по июль 2023 года в 41 регионе. И впервые - в Крыму и Севастополе. Всего на первом этапе конкурсного отбора победителями были признаны 17 вузов и 23 организации, представившие экспертам в общей сложности 47 заявок. Всем проектам будет оказана финансовая поддержка.

Межуниверситетская программа студенческих экспедиций "Открываем Россию заново" реализуется Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и программой "Больше, чем путешествие". Группа студентов (8-15 человек) под руководством наставников отправляется в один из регионов России, чтобы принять участие в долгосрочных проектах регионального развития: провести исследование или воплотить на практике идею. Подать заявку на участие могут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты. Возраст участников - от 18 до 35 лет.