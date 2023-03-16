В Омской области выявили случаи заражения корью

Все заболевшие были не привиты

ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Очаг кори выявлен в Омской области. На данный момент инфекцией заразились четыре человека, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Омской области на днях было зарегистрировано четыре случая заболевания корью в домашнем очаге. Среди заболевших два ребенка и двое взрослых", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, первые заболевшие - двое непривитых взрослых - приехали из Томска, где контактировали с родственником, больным корью. После этого заразились двое детей, которые были не привиты против этой инфекции из-за отказа матери.

Ранее в Сибири случаи заболевания корью были в Красноярском и Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Томской областях, Республике Алтай. Корь - острое вирусное заболевание. По мнению некоторых специалистов, эффективной мерой профилактики является вакцинация.