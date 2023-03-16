В Приамурье в 2023 году 35 детей-сирот получат новое жилье

Жилье планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Приамурья обеспечат жильем 35 детей-сирот в 2023 году, что на 15 человек больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в четверг на сайте регионального правительства.

"В этом году большая часть детей-сирот - получателей квартир в новостройках переедет жить в новые дома в Благовещенске - таких 20 человек. 15 амурчан получат квартиры в новостройках Бурейского муниципального округа. Выдавать жилье в строящихся домах впервые за последние годы в Приамурье начали в 2022 году. Так в декабре 2022 года 20 сирот переехали в новостройку микрорайона в Благовещенске", - говорится в сообщении.

Квартиры для детей-сирот в строящихся домах будут готовы в четвертом квартале 2023 года. Всего на эту меру поддержки из федерального и областного бюджетов выделено более 824 млн рублей.

В 2022 году на приобретение квартир в новостройках из областного бюджета выделили около 142 млн рублей. Средства позволят дополнительно обеспечить жильем 84 человека из числа детей-сирот. Для них многоквартирные дома будут сданы в 2023-2024 годах.

Как сообщалось ранее, власти региона внесли изменение в порядок выдачи жилищных сертификатов амурчанам из числа детей-сирот, которые принимали и принимают участие в специальной военной операции. Теперь участники СВО, входящие в эту категорию, смогут получить жилье вне очереди.

В Приамурье дети-сироты могут выбрать один из трех вариантов получения жилья: получение квартир из специализированного жилищного фонда, жилищные сертификаты на покупку недвижимости, приобретение квартир в строящихся домах.