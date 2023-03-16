Спасатели в Приморье приступили к ослаблению льда на реках

По данным МЧС, к работе во время прохождения паводка в регионе готовы 9 862 человека

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Спасатели приступили к работам по ослаблению льда на реках бассейна Уссури в Яковлевском районе Приморского края, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства ГО и ЧС региона.

"На данный момент в Яковлевском районе приморские спасатели работают над ослаблением льда, высверливая лунки, чтобы по готовности силы пятой армии смогли произвести подрыв ледового покрова. Данное мероприятие необходимо для защиты мостов", - говорится в сообщении.

15 марта прошла масштабная тренировка по готовности пожарных и спасателей к паводковому периоду. Все функциональные и территориальные подсистемы РСЧС Приморья провели штабные тренировки, а также проверку и смотр моторных лодок, лодочных моторов, и средств для спасения утопающих. Всего к работе во время прохождения паводка готовы 9 862 человека личного состава функциональных и территориальных подсистем РСЧС.

В конце прошлой недели в Приморском крае прошли сильные снегопады, в 13 муниципалитетах выпало больше месячной нормы осадков, в основном на юге края. Приморье находится в зоне рискованного земледелия. Почти ежегодно в крае происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. Последний сильный паводок край пережил в октябре 2022 года.

Согласно справке Росгидромета, весеннее половодье в Приморском крае начнется в третьей декаде марта на 3-10 дней раньше средних многолетних дат, а максимальные уровни рек в будут выше обычного на 0,5 - 1,1 м.