Глава Крыма заявил, что коммуникации к участкам для участников СВО оплатят из бюджета

Выдавать земельные участки военным в республике начнут с 1 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Инфраструктуру для земельных участков для участников специальной военной операции обустроят за счет бюджетных средств, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Крым-24".

"Подвод коммуникаций к земельным участкам будет за бюджетный счет. Мало того, участки рассчитывались так, чтобы можно было подтянуть и обеспечить инфраструктурой. Я попрошу в понедельник вице-премьера Анну Ефимовну [Анюхину], которая непосредственно все курирует, еще раз разложить до деталей как будет проходить выдача", - сказал Аксенов.

Он добавил, что выдача будет проходить для всех военнослужащих, которые служат в зоне СВО, в том числе в подразделениях Росгвардии, ЧВК и Минобороны. Земельные участки проходят процедуру кадастрового учета, их выдача начнется с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев. В Крыму закон о безвозмездной передаче земельных участков ветеранам и инвалидам СВО был принят 14 декабря 2022 года. В Крыму планируется выдавать земельные участки, расположенные у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.