Губернатор Приморья распорядился защитить от беспилотников все объекты инфраструктуры

Усиление охраны должны обеспечить на железнодорожных вокзалах, ТЭЦ, электросподстанциях, а также водохранилищах и складах горючего

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу органам власти все объекты ключевой инфраструктуры в регионе оснастить средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщает в четверг пресс-служба правительства края по итогам заседания региональной антитеррористической комиссии.

"Все объекты жизнедеятельности населения должны быть обеспечены такими средствами [противодействия беспилотникам]. Наша общая задача - построить безопасное, стабильное и сильное общество, защитить его от преступных посягательств. Для этого требуется объединить усилия органов власти, органов безопасности и охраны правопорядка, всех граждан", - передает пресс-служба слова Кожемяко.

Усиление охраны должно коснуться железнодорожных вокзалов, ТЭЦ, электросподстанций, водохранилищ, складов горючего и т. д. Соответствующие организации должны дооснастить средствами радиоэлектронного контроля и наблюдения, а также защиты от посягательств с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня во всем мире производится множество различных видов беспилотников, от легких с радиусом действия в 500 м, до тяжелых, способных преодолевать тысячи километров и проводить в небе десятки часов с ракетами на борту. Такие дроны различаются по конструкции и массе, согласно выполняемым задачам. В последние месяцы в России и Белоруссии органы безопасности все чаще обнаруживают и уничтожают неизвестные беспилотники.

Так в ночь на 7 марта на белорусско-польской границе белорусские пограничники снова задержали операторов дрона, который пытался незаконно пересечь границу. В России за последние месяцы беспилотники долетали до Брянской и Московской областей, их сбивали в акватории Республики Крым и Севастополе, а в январе беспилотник Ворруженных сил Украины сбросил взрывное устройство в селе Горналь Курской области, когда пострадали два человека.