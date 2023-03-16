16 марта, 08:50

Суд отклонил жалобу ростовской компании о приостановлении работы после массовых отравлений

Потерпевшими по делу проходят 70 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты компании по доставке правильного и здорового питания Good food, чья деятельность была остановлена на 90 суток после массового отравления жителей, сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Ростовским областным судом оставлены без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда и постановление Советского районного суда Ростова-на-Дону по делам об административных правонарушениях, которыми приостановлена деятельность цехов по производству кулинарных изделий Good food и отгрузки продукции, технологического оборудования ИП Кухарев А. В.", - говорится в сообщении. Ранее защитник предпринимателя направлял апелляционную жалобу.

В феврале в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей едой из наборов правильного питания. В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области также сообщали, что ведомство проверило производителя кулинарной продукции Good food в связи с регистрацией у 50 человек, употреблявших продукцию компании, группового случая заболевания острым гастроэнтеритом. При проведении проверки выявили грубые нарушения законодательства. Позже СК России сообщил, что число потерпевших увеличилось до 70 человек. 

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РоссияРостовская область
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