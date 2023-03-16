На медиаэкранах объектов появятся триколор, бегущая строка "Крым - это Россия!", георгиевская лента и герб республики

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Праздничная иллюминация украсит телебашни в городах России 18 марта, в День воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"18 марта телебашни РТРС включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На медиаэкранах башен появятся триколор, бегущая строка "Крым - это Россия!", георгиевская лента и герб Крыма", - говорится в сообщении.

Тематическую подсветку включат на телебашнях в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Тамбове, Челябинске и других городах.

Договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.