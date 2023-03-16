В Белгородской области со дна водоема поднимут затонувший в 1943 году танк Т-34

Технику планируют отреставрировать и установить в качестве памятника

БЕЛГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Танк Т-34, затонувший зимой 1943 года в поселке Красный Остров Белгородской области, поднимут со дна водоема по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"По поручению губернатора Вячеслава Гладкова затонувший в годы Великой Отечественной войны танк извлекут из водоема в Чернянском районе Белгородской области. Технику ранее неоднократно пытались поднять. В 2012 году работы пришлось прекратить из-за паводка", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, жители поселка Красный Остров Чернянского района во время прямой линии обратились к губернатору с вопросом о возможности поднять на сушу танк Т-34, который затонул в одном из водоемов зимой 1943 года. Его планируют отреставрировать, покрасить и установить в знаковом месте в качестве памятника.

Предположительно, танк находится на глубине 4 м. Работы планируют начать в мае, когда сойдет лед и установится благоприятная погода. "Сейчас осмотрели место, водоем небольшой. Задача у нас такая - необходимо определить, где танк точно находится, скорее всего, придется установить земснаряд, чтобы очистить его от ила, а уже затем будем решать технические вопросы, - сказал заместитель главы региона Владимир Базаров во время встречи с жителями поселка Красный Остров.