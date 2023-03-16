Строительство центра биомедтехнологий в Югре намерены начать в первом полугодии 2023 года

По словам замдиректора департамента образования и науки региона Александра Гомзяка, наполнять центр планируют как отечественным, так и зарубежным оборудованием

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Научно-технологический центр биомедицинских технологий, в состав которого войдут лаборатории для исследований в области регенеративной медицины и молекулярной генетики, планируют начать строить в мае - июне 2023 года в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил журналистам замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк.

Объект возведут при реализации масштабного инфраструктурного проекта - научно-технологического центра. Работами занимается компания "Швабе-Москва" (входит в состав холдинга Госкорпорации "Ростех"). Планируется, что площадь объекта составит 5 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект составит около 4,8 млрд рублей.

"Начать работы по возведению планируется, по нашим расчетам, в мае - июне 2023 года. Сейчас надо получить согласование госэкспертизы по сметным расчетам. Планируется, что к концу 2024 года [завершится строительство], но учитывая сложности и риски, мы говорим, что запуск - во втором квартале 2025 года", - сказал он в рамках совместного научно-практического семинара "достижения современной биологии для развития практической медицины" в Федеральном исследовательском центре Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

По его словам, наполнять центр планируется как отечественным, так и зарубежным оборудованием. "Мы рассматривали те, компании, которые не были включены в санкционные списки и могут поставить нам оборудование - есть отечественные и китайские производители", - отметил он.

О центре биомедицинских технологий

Планируется, что в лабораториях центра создадут условия для медицинских исследований в области замещения утраченных органов, проведения опытов по выращиванию живых тканей в целях трансплантации, работ по созданию и тестированию фармакологических препаратов для лечения нейро-дегенеративных заболеваний у взрослых и детей. Также здесь планируют вести профильную образовательную деятельность в сотрудничестве с московской Высшей школой экономики, Ленинградским институтом точной механики и оптики и Новосибирским государственным университетом.

Научно-технологический центр - инфраструктурный проект, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства. Его создание поддержал президент России Владимир Путин. Планируется, что центр объединит усилия более 200 генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины и инженеров. На его территории планируется размещение технопарка, научно-производственных подразделений компаний, жилых, социальных и других инфраструктурных объектов.