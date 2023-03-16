В одной из школ Иркутской области обнаружили две нелегальные майнинговые фермы

Проводится проверка

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции и прокуратуры в Иркутской области пресекли деятельность двух майнинговых ферм, которые незаконно располагались в школе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В одной из школ на территории Шелехова в помещениях серверной и на чердаке нелегально размещались две майнинговые фермы на 25 единиц оборудования, подключенного к электрическим сетям учреждения, что, по информации энергосбытовой компании, повлияло на рост потребляемой энергии. После вмешательства прокуратуры и иных заинтересованных ведомств незаконная майнинговая деятельность пресечена, майнинговое оборудование изъято", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, майнинговое оборудование незаконно установили школьный электрик и его знакомый. Сумма ущерба, нанесенного школе, устанавливается. Проводится проверка по ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".