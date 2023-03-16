Суд отклонил заявление защиты об отводе гособвинителя по делу об убийстве Эльджаркиева

Представитель защиты объяснил, что ходатайство связано с "недопустимыми выражениями в перерыве судебного заседания"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отклонил заявление стороны защиты об отводе гособвинителя в участии в судебном заседании по делу о покушении на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева на заседании в Ростове-на-Дону в четверг, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил заявление защитника об отводе гособвинителя оставить без удовлетворения", - сказал судья, добавив, что следующее заседание назначено на 10:00 22 марта. На заседании гособвинитель представит суду доказательства по уголовному делу.

Сторона защиты заявила об отводе гособвинителя от участия в судебном заседании в связи с "его недопустимыми выражениями в перерыве судебного заседания", - сказал представитель защиты.

На предыдущем заседании 15 марта суд отклонил ходатайство защиты о возврате уголовного дела в прокуратуру, а также заявления защиты об отводе председательствующего суда и судебной коллегии в рассмотрении уголовного дела.

В числе подсудимых организатор и руководитель созданного и действовавшего на территории Республики Ингушетия террористического сообщества Хасан Полонкоев, а также 10 его участников. Ранее в СК России сообщали, что каждый из них в зависимости от установленной роли обвиняется в руководстве террористическим сообществом и участии в его деятельности, организации совершения террористического акта и других преступлениях.

По данным следствия, обвиняемые, участвуя в деятельности указанного террористического сообщества, в 2019 году совершили два террористических акта в отношении начальника ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В результате второго нападения, совершенного в ноябре 2019 года в Москве, Эльджаркиев и его брат погибли.