РВИО восстановит танк времен Великой Отечественной войны для парада в Мелитополе

По словам заместителя председателя организации Николая Овсиенко, речь идет о танке Т-70, который установлен в Мелитополе на мемориале Братское кладбище

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) приняло решение отреставрировать советский легкий танк Т-70 времен Великой Отечественной войны, который размещен на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко в ходе всероссийского форума "История для будущего. Время быть первыми", который проходит в Кемерове.

"Российское военно-историческое общество проводит большую работу на новых территориях, и, в частности, в городе воинской славы Мелитополе - там тоже есть танк. Мы договорились с главой региона, с мэром, мы его снимаем с постамента, силами РВИО мы его отремонтируем. Это тот самый танк Т-70, легкий танк, который первым вошел в Мелитополь", - рассказал Овсиенко.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в свою очередь подчеркнул, что такая практика ведется в Новокузнецке с 2020 года, когда был отреставрирован танк Т-34. "Каждый год он встает под ревизию, мы его заправляем, и он уже в четвертый раз пойдет по улице Кирова", - сказал он.

Ранее Овсиенко сообщал, что РВИО планирует в 2023 году открыть более 10 мемориалов в новых регионах РФ.