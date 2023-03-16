В Саратове открылся центр поддержки участников спецоперации и их семей

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, жители уже начали приходить в центр с вопросами

САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Единый региональный центр поддержки участников спецоперации и их семей открылся в Саратове. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"С сегодняшнего дня заработал единый региональный центр поддержки участников СВО и их семей. Сюда могут обратиться родные и близкие наших военнослужащих. Специалисты помогут в решении любого вопроса, независимо от того, в чьей компетенции он находится. Здесь действует принцип одного окна, несмотря на уровень проблемы, люди получат полное сопровождение", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, жители уже начали приходить в центр с вопросами. Например, для решения коммунальных проблем, оформления путевки ребенка в оздоровительный лагерь. В этом же центре, как отметил Бусаргин, будут оказывать поддержку военнослужащим, вернувшимся с СВО: помогать в трудоустройстве, лечении, реабилитации, в юридических вопросах.

"Мы также продолжим проводить личные приемы семей участников СВО. Они будут проходить регулярно - в первую субботу каждого месяца во всех районах области", - добавил глава региона.