На Сахалине в 2023 году ожидают рост турпотока на 15%

При этом министр туризма региона Артем Лазарев отметил, что большой рост турпотока на Курилы не прогнозируется в связи с нехваткой коллективных мест размещения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Турпоток на Сахалин в 2023 году может вырасти на 15% по сравнению с 2022 годом. Такой прогноз дал в четверг министр туризма региона Артем Лазарев.

"Сейчас мы видим, что 2023 год может стать рекордным. Рост турпотока в 2023 году оцениваем примерно в 15%", - сказал он ТАСС в кулуарах Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Лазарев подчеркнул, что на Курилы в 2022 году турпоток составил 25 тыс. человек. "Мы там большой рост не прогнозируем, потому что там есть нехватка коллективных мест размещения", - добавил он.

По словам министра, пока радикально увеличивать номерной фонд на островах не планируется - в этом нет необходимости.

По итогам 2021 года турпоток составил 247 тыс. человек, по итогам 2022 года - порядка 300 тыс.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что большинство туристических проектов Дальневосточного федерального округа приходится на Приморский край, Камчатку и Сахалинскую область, эти регионы стали основой для федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макрорегиона "Дальний Восток".