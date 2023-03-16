Эксперт прогнозирует рост турпотока на Чукотку до 20% в 2023 году

По мнению гендиректора туроператора "Кутх Тревел" Владимира Быстрых, на показатель повлияют крупные региональные мероприятия

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Турпоток на Чукотку в 2023 году может возрасти на 20%. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил генеральный директор единственного чукотского туроператора "Кутх Тревел" Владимир Быстрых.

"Годовой поток надеемся превысить [прошлогодние показатели] на 20%. Чукотка - регион интересный, поэтому любопытный турист старается все больше и больше приезжать к нам в гости", - сказал Быстрых.

Он добавил, что росту турпотока будут способствовать крупные региональные мероприятия. "Это корюшкин фестиваль "Корфест", ежегодный праздник "Берингия", фестиваль "Берингов пролив", - пояснил он, подчеркнув, что на эти мероприятия все чаще приезжают гости из других регионов.

По словам Быстрых, развитие туристической инфраструктуры позволит увеличить поток туристов. "Инфраструктуры для туризма в регионе недостаточно. Нужно обязательно увеличить количество мест размещения, открыть новые точки питания и увеличить количество авиаперелетов между регионами, потому что у нас единственный транспорт, на котором мы можем путешествовать между населенными пунктами на Чукотке, - это авиа", - подчеркнул эксперт.

По мнению Быстрых, развитая туристическая инфраструктура в регионе есть только у Анадыря. "У нас есть гостиницы разного класса, их немного, но они есть, есть, где перекусить и провести время. Все, что дальше вглубь Чукотки, там поле непаханое", - резюмировал собеседник агентства.

Согласно данным Росстата, в период с января по декабрь 2022 года Чукотку посетили более 30 тыс. человек.