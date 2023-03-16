Элементы декора расселенных исторических домов в Калининграде используют в других зданиях

По словам гендиректора областного фонда капремонта Олега Туркина, первые объекты поступят в хранилище из подлежащего сносу дома на улице Генерала Галицкого

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Хранилище элементов декора и отделки исторических зданий создадут в Калининградской области, оно будет пополняться за счет аварийных домов, которые будут сносить для расселения, а затем эти элементы будут использоваться для реставрации других зданий или создания копий для стилизации под старину. Об этом сообщил в четверг генеральный директор областного фонда капитального ремонта Олег Туркин.

"По прямому поручению [губернатора Калининградской области] Антона Алиханова мы сформируем сейчас депозитарий, склад тех исторических артефактов, элементов архитектуры, которые представляют историческую ценность и которые мы собираем с домов, признанных аварийными и подлежащими расселению", - сказал он во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Первые объекты поступят в хранилище из подлежащего сносу дома на улице Генерала Галицкого в Калининграде. "Первая практика - дом на Галицкого сейчас снесен по определенным обстоятельствам, там строится мост, но дом исторический, и были определенные элементы декора, которые мы сможем применить в последующем на других домах либо как образцы для их тиражирования, либо напрямую их использовать на тех объектах, где исторические элементы не сохранились, либо где будет стилизация под старину", - сказал Туркин.

Он добавил, что из указанного дома были сохранены лестничные балясины, балконные ограждения и другие элементы отделки фасада. "Мы эту практику будем тиражировать, масштабировать, уже написали запросы во все муниципалитеты, нам прислали списки аварийных домов, подлежащих расселению, и мы в тесной коллаборации с градозащитниками отправляем бригады наших экспертов на эти объекты, они оценивают, что представляет историческую ценность, что можно демонтировать и сохранить", - сказал Туркин. По его словам, данная практика позволит сохранять историческое наследие региона.

Территория современной Калининградской области вошла в состав СССР после Второй мировой войны в 1946 году. Большая часть многоквартирных жилых домов на территории региона построена до войны, здания представляют собой историческую и архитектурную ценность и внесены в реестр объектов культурного наследия. Фонд капремонта в области занимается как реставрацией таких зданий, так и стилизацией советских построек под старину.