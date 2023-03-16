Более 1,2 тыс. км коммунальных сетей обновят в УрФО в 2023-2024 годах

Эффект от модернизации инфраструктуры получат не менее 300 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. км коммунальных сетей будут обновлены в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023-2024 годах в рамках федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили журналистам в аппарате полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

"В 2023-2024 годах в УрФО обновят 1 250 км коммунальных сетей", - говорится в сообщении. Кроме того, будут отремонтированы и построены новые объекты коммунального комплекса.

За этот период регионы округа получат на реализацию программ из федерального бюджета субсидию в размере 10,8 млрд рублей, кроме того, будут привлечены частные инвестиции. Общая стоимость программ на ближайшие два года превысит 22 млрд рублей. Средства пойдут на оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации, закупку оборудования и материалов оплату строительно-монтажных работ. Обновление сферы ЖКХ продолжится и в 2025-2027 годах, отметили в аппарате.

"В результате вырастет не только уровень предоставляемых коммунальных услуг, но и качество жизни. Эффект от модернизации инфраструктуры получат не менее 300 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Якушева.

Одобрение правительственной комиссии по региональному развитию получили проекты модернизации сферы ЖКХ всех шести субъектов Уральского федерального округа.