В Крыму до 2030 года планируют ввести около 11 млн кв. м нового жилья

По словам члена Совета Федерации Ольги Ковитиди, в 2022 году в республике план по вводу в эксплуатацию жилплощади перевыполнили на 16%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Почти 2 млн кв. м жилья в многоквартирных домах построили в Крыму за последние девять лет, до 2030 года планируется ввести 11 млн кв. м новых жилых площадей, сообщила журналистам в четверг член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Показателем того, насколько развивается субъект, являются показатели строительной отрасли. Сегодня мы можем твердо сказать, что Крым - достаточно развитый строительный регион. За девять лет введено почти 2 млн кв. м многоквартирного жилья. Всего до 2030 года будет введено порядка 11 млн кв. м нового жилья", - сказала Ковитиди.

Она добавила, что по сравнению с украинским периодом объемы строительства МКД выросли почти в два раза. При этом в 2022 году в республике ввели рекордное количество жилья - почти 930 тыс. кв. м с перевыполнением плана на 16%.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в 2022 году привлекли более 7,4 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов. Это позволит обеспечить дополнительный ввод более 1 млн кв. м жилья в крупных жилых комплексах.