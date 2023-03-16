В Пензенской области завершился призыв на плановые военные сборы

В регионе набрали более 140 человек

ПЕНЗА, 16 марта. /ТАСС/. Призыв на военные сборы в Пензенской области завершился, соответствующие повестки, полученные в четверг, аннулируют, сообщил на брифинге военный комиссар региона Андрей Сурков.

"На плановые сборы все призваны и находятся на местах, сборы сегодня начались. Все, кому пришли повестки, находятся на сборах в количестве более 140 человек. Всех, кого необходимо было призвать на сборы, мы призвали. У тех, кто получит сегодня повестки, они будут аннулированы", - сказал Сурков.

Он отметил, что вручение повесток для уточнения данных продолжится. "Мы продолжаем уточнять персональные данные каждого, кто у нас стоит на воинском учете", - пояснил военный комиссар.

16 марта в Пензенской области начались недельные сборы по подготовке по военно-учетным специальностям. Кроме того, на базе регионального филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева проходят месячные сборы с офицерским составом.

Ранее власти нескольких регионов, включая Пензенскую область, сообщили о вручении повесток жителям для сверки персональных данных.