В Самаре новый корпус детской инфекционной больницы планируют открыть на полгода раньше

По данным регионального правительства, в здание уже завезли оборудование

САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Новый корпус областной детской инфекционной больницы, расположенный на улице Шверника в Самаре, планирует принять первых пациентов в июне 2023 года, что на полгода раньше, чем планировалось. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг.

"Объект впечатляет. На самом деле, он практически готов. И сейчас устанавливают оборудование, приступают к пуско-наладочным работам. 15 апреля должна быть получена лицензия, и главврач заверил, что с 1 июня будут готовы принимать пациентов. Изначально корпус должен был быть готов до конца года, и то, что полгода сэкономили, - очень серьезный фактор", - отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров во время его визита в Самарскую область.

Возведение корпуса, рассчитанного на 100 коек, началось благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в мае 2021 года. Ему удалось добиться выделения федеральных средств объемом более 640 млн рублей. Еще свыше 700 млн рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас в здание уже завезли оборудование, идет настройка и отладка всех систем. В новом стационаре оказывать медпомощь будут свыше 160 сотрудников.

Потребность в новом здании особенно остро ощущалась во время подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, так как существующий корпус часто оказывался переполнен. "Разговоры о том, что такая больница нужна, при том уникальном профессиональном кадровом составе, который есть здесь, действительно были давно. Рад, что удалось реализовать", - отметил Азаров.

В новом корпусе есть возможность оказывать экстренную и неотложную помощь детям и взрослым с инфекционными заболеваниями в круглосуточном режиме. При этом в новом здании предусмотрена маршрутизация для разделения потоков пациентов и безопасности медперсонала. Для больных с особо опасными инфекциями, маломобильных граждан предусмотрены отдельные маломестные боксы для госпитализации одного-двух человек. На втором этаже здания располагается лабораторный комплекс.