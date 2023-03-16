Суд назначил штраф самарскому депутату, слушавшему послание президента с лапшой на ушах

Размер штрафа составил 150 тыс. рублей

САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным в дискредитации Вооруженных сил России самарского депутата Михаила Абдалкина, выложившего фото с лапшой на ушах во время послания президента России, сообщил ТАСС адвокат депутата Алексей Лапузин.

"Абдалкину назначено административное наказание в виде административного штрафа на 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Сторона защиты планирует обжаловать решение суда, так как считает его незаконным и необоснованным. По словам Лапузина, оно не соответствует требованиям главы 2 Конституции РФ о правах и свободах человека.

На первом заседании, которое прошло 7 марта, Абдалкин не признал вину в дискредитации ВС России. "Считаю, что там никакой дискредитации Вооруженных сил нет. Партия [КПРФ] и в том числе Новокуйбышевское городское отделение [КПРФ] поддерживает Вооруженные силы, военнослужащих, призванных в рамках мобилизации", - отмечал он. Абдалкин также сообщал, что участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, поддерживал законопроекты о соцподдержке этой категории граждан.

Административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации" поступило в суд Новокуйбышевска 2 марта. Его возбудили после того, как Абдалкин 21 февраля выложил в своем Telegram-канале фото, на котором изображено, как он с лапшой на ушах слушает послание президента.

"Я хотел выразить свое и недовольство тех людей, которые приходят на прием ко мне, и сомнение, что изменения во внутренней политике в экономике страны произойдут в ближайшее время или в последующие десятилетия", - рассказал депутат.

Как сообщал ТАСС, Самарская губернская дума осудила поступок Абдалкина, а также направила материалы в правоохранительные органы для юридической оценки ситуации. Кроме того, депутаты предложили руководству самарского областного отделения КПРФ наложить на Абдалкина предусмотренные уставом партии взыскания и исключить его из партии.