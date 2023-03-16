Более 390 млрд рублей заложили на дороги по госпрограмме развития Крыма до конца 2025 года

Член Совета Федерации от региона Ольга Ковитиди отметила, что в республике 40% дорог находятся в нормативном состоянии, к 2024 году этот показатель превысит 46%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Почти 40% дорог в Крыму находятся в нормативном состоянии, к 2024 году этот показатель превысит 46%. Всего по государственной программе развития Крыма до конца 2025 года по дорожному хозяйству предусмотрено почти 391 млрд рублей, сообщила журналистам член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Наиболее масштабные мероприятия по развитию дорожного хозяйства Республики Крым выполняются в рамках Государственной программы развития Крыма, финансирование которой по 2025 год по дорожному хозяйству составляет почти 391 млрд рублей", - сказала Ковитиди.

Она добавила, что в республике за девять лет построено почти 300 км новых дорог, отремонтировано 3,7 тыс. км дорог, впервые с советских времен проведен комплексный ремонт покрытия мостовых сооружений. Это позволило увеличить долю дорог в нормативном состоянии с 20% в 2014 году до почти 40% в 2022 году. "К 2024 году этот показатель превысит 46%", - добавила сенатор. При этом ранее власти Крыма сообщали, что до конца 2024 года планируется довести до нормативного состояния 50% дорог в республике.

При этом в регионе также расширяется железнодорожная маршрутная пригородная сеть. В частности, увеличено количество пригородных поездов до 94 в сутки, курсирующих по 15 маршрутам, в том числе по маршруту Керчь - Анапа.

Продолжается обновление пассажирского автотранспорта. "За эти годы закуплено 1 018 новых автобусов, 141 троллейбусов, 27 трамваев, 85 единиц дорожной и спецтехники. Значительную помощь в этом вопросе в рамках сотрудничества оказало Правительство Москвы", - сказала Ковитиди.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".