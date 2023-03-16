В Калуге в коллекцию редких экспонатов музея истории космонавтики вошли письма Чижевского

Письма в дар музею передали наследники ученого

КАЛУГА, 16 марта. /ТАСС/. Письма, в которых коллеги-ученые обсуждают с основоположником гелиобиологии (науке о солнечно-земных связях) Александром Чижевским методы лечения бронхиальной астмы, структурный анализ движущейся крови, изготовление аэроионизатора пополнили коллекцию редких экспонатов музея истории космонавтики в Калуге, всего было передано 30 писем, сообщила ТАСС заведующая мемориальным домом-музеем А. Л. Чижевского - отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Людмила Морозова.

"Коллекция Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского пополнилась редкими документами. Передано тридцать писем, датированных 1958-1960 годами, в этот период ученый с супругой переехали из Караганды в Москву, и Чижевский начал активную деятельность по практическому применению аэроионизации, изобретенного им метода электроокраски, продолжил исследование структуры движущейся крови. Так, в мае 1959 году Чижевскому пришло письмо из Зеленодольска ТАССР в котором его убедительно просят сообщить о новом методе лечения бронхиальной астмы", - рассказала собеседница агентства.

Кроме этого, переданы письма, в которых научный сотрудник из института гематологии и переливания крови Р.А. Рутберг обращается к Чижевскому с просьбой обсудить вопросы, которые он излагал в монографии "Структурный анализ движущейся крови". Также была корреспонденция от сотрудника Санэпидстанции Майкопа А.В. Брэм, в которой он просит совета по изготовлению аэроионизатора.

Письма в дар музею передали наследники ученого: Александр и Дмитрий Головановы. Переписка хранилась в архиве первого биографа Чижевского - их отца Леонида Витальевича Голованов. Часть архива Голованову-старшему передала жена ученого Нина Вадимовна Чижевская-Энгельгардт.