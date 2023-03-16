Освещение одной из крупнейших магистралей Петербурга модернизируют к 2025 году

Всего для освещения Софийской улицы и велодорожек применяется 2 348 светильников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Систему освещения одной из самых длинных улиц Петербурга, 20-километровой Софийской улицы, планируют полностью обновить к 2025 году. Соединяющую три района магистраль вместо старых натриевых ламп осветят энергоэффективные светодиоды, которые сделают улицу более безопасной, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"С устройством современного освещения проезжая часть и местные проезды стали более комфортными для интенсивного транспортного движения: лучше видны знаки, дорожная разметка, указатели. <…> Фонари на одной из крупнейших городских магистралей планируется обновить к 2025 году", - рассказали в пресс-службе.

Всего для освещения Софийской улицы и велодорожек применяется 2 348 светильников. Работы по модернизации системы освещения магистрали уже начались, специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" уже установили светильники нового поколения на существующих опорах от улицы Салова до КАД.

Софийская улица считается одной из самых длинных в Петербурге. В 2009 году после ее значительного расширения до 18 км, как сообщал ТАСС, улица стала самой протяженной в городе. Именно на Софийской располагается так называемый мост глупости - мост через реку Кузьминку, в который врезались более 200 грузовиков.