В Калининграде при реставрации домов не будут наносить новых надписей на немецком языке

Подобную надпись уже сохранили на доме в Черняховске, где на торце дома была старая реклама германской строительной фирмы

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Новых надписей на немецком языке на исторические здания, которые реставрируют в Калининградской области, наносить не будут. При необходимости сохранят старые "нейтральные" довоенные вывески и рекламные рисунки, а новые будут только на русском со стилизацией под старину. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин.

"Что касается стилизованных немецких надписей на фасадах - я категорически против, никаких надписей на немецком языке у нас быть не должно новых. Стилизация под старинные шрифты, но не на латинице, а на кириллице, на русском языке <…> возможна, это наша аутентичность определенная. Но то, что это должно быть на русском языке - 100%, никаких сомнений быть не может", - сказал Туркин в ходе прямого эфира в соцсети "Вконтакте".

Он добавил, что в ходе реставрационных работ иногда находят старинные немецкие надписи. "В таком случае, если данные надписи нейтральные, то мы можем их сохранить", - сказал он.

Туркин отметил, что подобную надпись уже сохранили на доме в Черняховске, где на торце дома была старая реклама германской строительной фирмы, в Советске на здании была сохранена довоенная вывеска кафе-кондитерской. "Часть надписей исторических нам все равно приходится убирать, если основание, например, кирпичная кладка, пришла в негодность и требует ремонта", - сказал он.

Туркин также отметил, что в фонде также разработали эмалированные адресные таблички на дома в историческом стиле, которые будут размещать на зданиях. Также он сообщил, что в Калининграде по инициативе фонда было введено понятие "исторический дом". "Это понятие только начало большой работы, есть понятие объекта культурного наследия, которое зарегулировано 73-м федеральным законом, но есть большое количество домов, которые ничем не уступают в культурном убранстве, в исторической ценности, но таковыми не являются. Благодаря совместной работе с городом <…> мы смогли получить правила благоустройства", - сказал он, добавив, что в таких домах нельзя будет проводить несогласованные работы и вешать на фасады различные конструкции.

Территория современной Калининградской области вошла в состав СССР после Второй мировой войны в 1946 году. Большая часть многоквартирных жилых домов на территории региона построена до войны, здания представляют собой историческую и архитектурную ценность и внесены в реестр объектов культурного наследия. Фонд капремонта в области занимается как реставрацией таких зданий, так и стилизацией советских построек под старину.