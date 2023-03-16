Белгородская, Курская и Орловская области создадут турмаршрут по предприятиям в 2023 году

Представители регионов на данный момент участвуют в акселераторе по разработке маршрута

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Единый туристический маршрут по предприятиям тяжелой и легкой промышленности создадут в Белгородской, Курской и Орловской областях в 2023 году. Представители регионов на данный момент участвуют в акселераторе по разработке маршрута, об этом сообщил ТАСС директор туристского информационно-выставочного центра Орловской области Иван Богатов на международной туристической выставке MITT-2023.

"Мы, Орловская и Белгородская область, участвуем в акселераторе по развитию промышленного туризма. Курская область - в прошлом году была участником акселератора. Мы планируем создать межрегиональный маршрут с предприятиями промышленности, легкой промышленности, который бы объединил наши города", - сказал Богатов.

По его словам, на данный момент представители Белгородской и Орловской области участвуют в акселераторе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промышленного туризма. В апреле будут представлены презентации проектов, после этого начнется этап разработки общего маршрута, который соединит Белгородскую, Курскую и Орловскую область. "Это и логически, и логистически удобно, потому что мы находимся все рядом, на одной трассе, нас объединяет совместная история, предприятия, которые находятся на территории наших регионов, культура", - добавил он.

Предварительно, в маршрут могут войти предприятия компании "Северсталь-Метиз", Орловский сталепрокатный завод, расположенные в регионе конезавод "Усадьба Телегиных" и сама усадьба. "Это не только про промышленные мероприятия. Они должны быть чем-то разбавлены, чтобы был максимальный интерес у посетителей к этим маршрутам", - отметил он.