Почти 80 общественных пространств благоустроят в Марий Эл в этом году - власти

По всем объектам уже заключены контракты

ТАСС, 16 марта. Почти 80 дворовых и общественных пространств будет благоустроено в Республике Марий Эл в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба главы региона Юрия Зайцева.

"В республике в рамках федерального проекта запланированы мероприятия по благоустройству 77 территорий, в том числе 29 дворовых и 48 общественных территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на это будет направлено почти 192 млн рублей. По всем объектам заключены контракты, на двух территориях работы уже завершены.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.