В Новосибирске хирурги спасли пациентку с металлическим винтом возле сердца

Медики провели двухэтапное хирургическое вмешательство, в результате которого удалось предотвратить возможный разрыв аорты

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина провели уникальное двухэтапное хирургическое вмешательство пациентке со сломанной металлической конструкцией на позвоночнике, винт от которой в любой момент мог повредить аорту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НИИТО.

"Команды ННИИТО им. Цивьяна и НМИЦ им. Мешалкина провели совместное вмешательство для спасения девушки со сломанной системой коррекции позвоночника. Уникальность клинического случая заключалась в положении металлического крепежа, который мог в любой момент повредить аорту", - сообщили в пресс-службе.

Пациентка - 32-летняя жительница Новосибирской области - страдала тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата. В 2010 году ее прооперировали и скорректировали деформацию на позвоночнике. В 2022 году женщина получила травму при падении, почувствовав щелчок и боль в поясничном отделе позвоночника, она обратилась в нейрохирургическое отделение Новосибирского НИИТО. Врачи заявили, что необходимо установить конструкцию в позвоночник заново. "Однако сразу приступить к операции мешала другая находка: по данным компьютерной томографии, было выявлено, что один из элементов крепежа - винт, стягивавший конструкцию, - мигрировал после ее поломки, и его кончик начал плотно контактировать с грудным отделом аорты. Технически убрать винт никакой проблемы не составляло, но начав удалять его "выкручивающими" движениями, мы могли повредить главный кровеносный сосуд", - цитирует пресс-служба заведующего нейрохирургическим отделением, кандидата медицинских наук Алексея Пелеганчука.

Специалисты НИИТО обратились к кардиохирургам НМИЦ им. Мешалкина и приняли решение провести двухэтапное хирургическое лечение. Оперативное вмешательство провели за один день: сердечно-сосудистые хирурги укрепили стенку аорты в зоне возможного повреждения, установив туда специальный протез, изготовленный по индивидуальным размерам. "По сути, мы предотвратили возможный разрыв аорты", - приводит пресс-служба слова хирурга НМИЦ Мешалкина Олега Крестьянинова.

В ходе второго этапа операции медики НИИТО удалили опасно расположенный винт, заменили стержни. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. После выписки ее ждет восстановительное лечение в специализированном реабилитационном центре для пациентов, перенесших операции на позвоночнике.