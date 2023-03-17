Между удаленными селами Магаданской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

В районе, где проходит трасса Магадан - Балаганное - Талон, наблюдается плохая видимость

ТАСС, 17 марта. Автодорога Магадан - Балаганное - Талон в Магаданской области в пятницу закрыта для движения всех видов транспорта из-за циклона, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В связи с выпадением обильных осадков с 10:00 (02:00 мск) 17 марта до 13:00 (05:00 мск) 18 марта ограничено движение для всех видов транспортных средств на 12-м километре автомобильной дороги межмуниципального значения Магадан - Балаганное - Талон", - рассказали в управлении.

Ранее спасатели объявили на 17 марта экстренное предупреждение в регионе в связи с ожидаемой метелью. Сейчас в районе, где проходит трасса Магадан - Балаганное - Талон, плохая видимость из-за осадков, дует сильный ветер.

Трасса Магадан - Балаганное - Талон - это единственная дорога к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживает чуть более 1 тыс. человек. Ее длина составляет более 150 км.