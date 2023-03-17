В порту Находка из-за просроченных страховок задержали российское судно

Переоформление бумаг может занять от двух дней до недели

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Судно под российским флагом "Омский-122" Амурского пароходства задержали в порту Находка в Приморье из-за страховых свидетельств, срок действия которых истекает в пятницу, также в документах отсутствует информация о суммах страховых выплат в случае гибели моряка. Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"Судно было проверено вчера, оказалось, что у него срок действия страховых свидетельств истекает 17 марта, то есть сегодня, а они заканчивали выгрузку и собирались выходить в рейс. Мы сообщили капитану, что у него документы истекают, и, в принципе, невозможно с такими документами выходить в рейс. Мы рекомендовали ему выйти на рейд порта Находки и ждать там, чтобы компания переоформила эти страховые свидетельства, кроме этого, мы информацию послали в Дальневосточную транспортную прокуратуру. Без этих документов портовые власти не дадут отход судну, то есть фактически оно задержано до того, как компания перешлет им эти документы", - сказал Суханов.

Оформление бумаг, по его словам, может занять от двух дней до недели. Суханов добавил, что, когда организация проверяла это судно пять лет назад, в коллективном договоре было указано, что в случае смерти моряка компания выплачивает родственникам 700 тыс. рублей. Нынешний коллективный договор уже никакой суммы не содержит. "В коллективном договоре написано, что в случае смерти моряка работодатель возмещает расходы в соответствии с законодательством. Также в индивидуальном контракте мы не увидели этой суммы", - сказал собеседник.

Он уточнил, что судно построили в 1984 году, его экипаж состоит из 13 российских моряков с Дальнего Востока. Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале в пятницу сообщила о начале проверки.

"Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения работодателем требований законодательства об обязательном страховании жизни и здоровья членов экипажа судна "Омский-122", - говорится в сообщении.