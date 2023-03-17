Защита осужденной в Барнауле по делу о фейках журналистки Пономаренко обжаловала приговор

Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Адвокат осужденной в Барнауле на шесть лет колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ журналистки Марии Пономаренко подал апелляционную жалобу на решение суда. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ее адвокат Дмитрий Шитов.

"Подана предварительная апелляционная жалоба о делу Марии Пономаренко. Наша позиция неизменна - как защитник полагаю, что Пономаренко подлежит полному оправданию", - сообщил собеседник агентства.

В феврале Ленинский суд Барнаула признал Пономаренко виновной в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима и лишил права администрировать сайты и публичные каналы в интернете сроком на пять лет.

В марте 2022 года Пономаренко в своем Telegram-канале разместила информацию о том, что российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по драматическому театру Мариуполя. Официальные источники, в том числе Минобороны России, эти сведения опровергли.