В Хакасии ограничили продажу свинины из-за вспышки АЧС на юге Красноярского края

На территории созданной зоны контроля также запретили ввоз и вывоз животных

ТАСС, 17 марта. Специальную зону контроля создали в Хакасии из-за вспышки африканской чумы свиней в соседнем Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщили ТАСС в департаменте ветеринарии министерства сельского хозяйства республики.

"Перемещение, ввоз-вывоз животных, запрещен. Запрещена реализация живых свиней и мяса свиней непромышленной выработки. Меры приняты", - сказал ТАСС представитель департамента, добавив, что эти меры распространены на созданную зону контроля.

В нее вошли территории Алтайского, Усть-Абаканского, Бейского районов, часть Боградского и два сельских поселения Аскизского районов, а также Абакана и Черногорска. Кроме того, на этих территориях проводят подворовые обходы ветеринарами, для выявления болезни свиней. По словам представителя департамента, африканскую чуму свиней на территории республики не выявили. По информации республиканского Минсельхоза, в указанной зоне наблюдения в хозяйствах всех категорий, включая личные, содержатся около 19 тыс. голов свиней.

По информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, в середине марта поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалисты отобрали пробы патологического материала и установили диагноз - африканская чума свиней.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.