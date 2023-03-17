17 марта, 06:33

Ввод в эксплуатацию дороги в туристическом поселке на Байкале перенесли на 2024 год

Решение связано с внесением изменений в проект

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию дороги в Хужире перенесли на 2024 год, сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

"Принято решение по корректировке проектной документации. С целью изменения конструкции дорожной одежды. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год", - сообщил министр.

Грунтовую дорогу в Хужире протяженностью 1,7 км изначально должны были реконструировать и заасфальтировать к ноябрю 2022 года. Она является продолжением дороги, которая начинается у паромной переправы и проходит по острову до поселка Харанцы. Реконструировать и заасфальтировать ее поручил в 2017 году президент России Владимир Путин.

В Хужире живут порядка 1,3 тыс. человек. В поселке также останавливается много туристов, приезжающих на Ольхон, который является самым большим и единственным населенным островом на озере Байкал. Ольхон входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога. 

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РоссияИркутская область
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