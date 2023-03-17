Верховный суд поддержал УФАС в деле о непристойной рекламе суши в Волгограде

Арбитражный суд Красноярского края также рассматривает иск о принудительной смене названия компании "Ёбидоёби"

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Верховный суд России встал на сторону антимонопольного органа по делу в отношении сети суши "Ёбидоёби", реклама которой была признана непристойной. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Волгоградского УФАС.

"Верховный суд поставил точку в судебном обжаловании решения Волгоградского УФАС России по рекламному делу в отношении сети суши "Ёбидоёби". Верховный суд России своим определением отказал ООО "Ёбидоёби" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее три судебные инстанции поддержали антимонопольный орган. Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск о принудительной смене названия этой сети суши.