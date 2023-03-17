В Хабаровском крае направят 19 млн рублей на поддержку коренных народов

Средства выделили на проведение культурных и спортивных мероприятий, праздников, поддержку общин и сферы образования

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят 19 млн рублей на финансирование мероприятий в сфере культуры, спорта, образования для представителей коренных малочисленных народов. Об этом сообщили в пятницу на сайте регионального правительства.

"Районы края получат 19 млн рублей на поддержку коренных малочисленных народов. За счет средств единой субсидии в 2023 году в Охотском районе запланировано проведение районного этнофестиваля "Живая река", в Амурском районе состоится фестиваль "Аист над Амуром", в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах пройдут фестивали эвенкийской культуры "Бакалдын", - цитируют в сообщении министра природных ресурсов края Александра Леонтьева.

Поддержка коренным народам в регионе оказывается по краевой госпрограмме "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае". В 2023 году деньги впервые поступят по единой субсидии бюджетам регионов по программе "Реализация государственной национальной политики".

Выделенные средства направят на культурные или спортивные мероприятия, проведение праздников, на поддержку общин, на сферу образования и другие цели. Помимо этого, будет обеспечен отдых детей в летних оздоровительно-лечебных лагерях. А в нескольких районах - доставка детей оленеводов от мест кочевий родителей до пришкольных интернатов и обратно до дома. Планируется также закупка транспортных средств для доставки жителей из отдаленных сел, покупка оборудования и средств связи для развития национальных общин в Ульчском районе.

Финансовую поддержку получат в этом году 14 районов Хабаровского края. В общей сложности на их территории проживают свыше 17,6 тыс. представителей коренных народов. За последние три года на эти цели направили более 56 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

В Хабаровском крае проживают восемь коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - это нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. На севере региона они занимаются преимущественно оленеводством и являются кочевыми, вдоль реки Амур - рыболовством, по побережью Японского моря - морским рыболовством, в горах Сихотэ-Алиня - охотой.