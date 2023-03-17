На Арктическом форуме в ЯНАО обсудят цифровую трансформацию системы образования

Властями региона также будут подписаны соглашения с ведущими образовательными учреждениями, что позволит усовершенствовать олимпиадное движение в округе и открыть физико-математические классы в опорных школах

ТАСС, 17 марта. Федеральные эксперты, представители регионов Арктической зоны и Уральского федерального округа примут участие в VI Арктическом образовательном форуме, который пройдет в Салехарде 28-30 марта. На площадке форума эксперты смогут обсудить развитие человеческого потенциала, цифровую трансформацию системы образования и персонализацию обучения, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в пятницу.

"С 28 по 30 марта в Салехарде состоится VI Арктический образовательный форум. Мероприятие объединит около 350 участников. В окружную столицу прибудут федеральные эксперты, представители регионов Арктической зоны, Уральского федерального округа, муниципальных управлений и департаментов образования, педагоги, родители и школьники Ямала. На площадках форума обсудят развитие человеческого потенциала, векторы новой философии воспитания, цифровую трансформацию системы образования, персонализацию обучения, расширение возможностей развития личности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты представят тренды в развитии современного образования. "Мероприятие станет хорошей возможностью получить взгляд со стороны на региональную систему образования и обменяться лучшими практиками", - цитирует пресс-служба директора департамента образования ЯНАО Марину Кравец.

В рамках форума также состоится подписание соглашений с ведущими образовательными учреждениями, это позволит усовершенствовать олимпиадное движение в округе и открыть физико-математические классы в опорных школах. Кроме того, в течение трех дней будет работать выставка "Новые измерения", где 13 муниципалитетов представят экспозиции об истории школ и педагогических династиях.

Арктический образовательный форум проходит в Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, и Год знаний, который объявлен губернатором Дмитрием Артюховым.